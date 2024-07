Pese a que por el momento no sabemos cuándo es que la siguiente temporada de Rick and Morty estará disponible, Adult Swim ha dejado en claro que tiene pensado expandir esta propiedad lo más que se pueda. De esta forma, desde hace tiempo se reveló que un anime de Rick and Morty estaba en desarrollo. Bueno, el día de hoy se ha compartido el primer tráiler de esta producción, el cual también revela su fecha de estreno.

De acuerdo con el tráiler, el anime de Rick and Morty se estrenará el próximo 15 de agosto en su versión en inglés. Dos días después, el 17 de agosto, estará disponible la versión en japonés. Para aquellos que vivimos fuera de Estados Unidos, podremos disfrutar de esta serie por medio de Max.

Takashi Sano, quien ha trabajado en animes como Baki y múltiples películas de Lupin III, es el director de este nuevo anime, mientras que Studio Deen, reconocidos por The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement, están a cargo de la animación. Junto a este avance, también se ha confirmado que esta producción contará con voces diferentes a las que podemos escuchar en la serie animada.

Recuerda, Rick and Morty: The Anime llegará a Max el próximo 15 de agosto de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este show aquí.

Nota del Autor:

No me gusta cómo se ve este anime. Se siente como si alguien que no ha visto anime decidió dirigir a un equipo de anime. Aún falta por ver el trabajo final, pero claramente hay algo que le falta a este proyecto.

Vía: Adult Swim