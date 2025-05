El anime de Pokémon XY llega a Netflix

Desde hace tiempo, Netflix se ha convertido en el hogar del anime de Pokémon, con los más recientes capítulos de esta serie disponibles por medio de esta plataforma. Ahora, se ha revelado que una de las sagas clásicas de esta producción por fin estará disponible en este servicio de streaming en solo unos días.

De acuerdo con Comicbook, la saga completa de Pokémon XY estará disponible en Netflix en junio de este año. Estamos hablando de Pokemon The Series: XY, Pokemon The Series: XY XY: Kalos Quest, y Pokemon The Series: XY: XYZ. Estos tres animes nos muestran las aventuras de Ash y compañía a lo largo de la región de Kalos.

Recordemos que la sexta generación de Pokémon llevó a la serie al mundo del 3D. Junto a esto, se introdujeron nuevas mecánicas, como las Megaevoluciones. Aunque no lo parece hoy en día, Pokémon X & Y fueron muy importantes en su momento, y muchos fans tienen grandes recuerdos con estos títulos. De esta forma, el anime es una gran forma de revivir los recuerdos de algunos fans.

Lo mejor de todo, es que esto no acaba aquí. Netflix nos seguirá ofreciendo más anime de esta serie en forma de Pokémon Horizons, el cual sigue en producción actualmente, y nuevos episodios llegan de forma constante a la plataforma. En temas relacionados, ya hay fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket. De igual forma, así se ven Pokémon Scarlet & Violet en el Switch 2.

Vía: Comicbook.