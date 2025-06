One Piece está más cerca de su final de lo que muchos esperaban. Conforme los eventos de Elbaf avanzan en el manga, está claro que esta obra ya tiene los días contados. Sin embargo, Eiichirō Oda, el mangaka responsable por Luffy y compañía, ha dejado en claro que no está listo para abandonar este mundo, puesto que ya está pensando en algunos spin-offs de One Piece.

En el 2018, Oda compartió sus planes para el futuro de One Piece. Si bien su enfoque actual está en terminar el viaje de Luffy y compañía, una vez que esto acabe, el autor desea explorar este mundo, pero enfocándose en personajes como Garp y Dragon, dándonos un nuevo vistazo a los eventos que muchos ya conocen. Esto fue lo que comentó al respecto:

Oda: About spin-off, I came up with a magnificent story about Garp.🔥 I'd like to draw his relationship and talk with Akainu, Aokiji, Smoker, Hina, Coby, Cipher Pol and Roger. Other than that, Revolutionary Army spin-off focusing on Dragon would be interesting and serious. (2018 pic.twitter.com/ndAOAQNIPm

— sandman (@sandman_AP) April 9, 2023