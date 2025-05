Buenas y malas noticias sobre Berserk

Tras la muerte de Kentaro Miura en el 2021, el manga de Berserk ha continuado de una forma muy esporádica. Kouji Mori, quien está a cargo de esta obra, ha mencionado que está haciendo todo lo posible por cumplir con el legado de su amigo. Ahora, tenemos buenas y malas noticias sobre el futuro de esta serie.

Comenzando con las buenas noticias, se ha confirmado que el siguiente capítulo del manga de Berserk llegará a la revista de Young Animal el próximo 13 de junio del 2025. Esto le pone fin a una espera que surge debido a que Mori está tratando de completar la historia con solo ideas generales que Miura le compartió antes de morir. Afortunadamente, este nuevo trabajo ha gozado de una recepción calurosa por parte de los fans, quienes entienden la situación actual de la obra.

"Berserk" by Kentarou Miura, Studio Gaga, Kouji Mori will publish a new chapter in the upcoming Young Animal issue 12/2025 out June 13, 2025! pic.twitter.com/S2vfJ7ymEC

— Manga Mogura RE (Anime & Manga News) (@MangaMoguraRE) May 20, 2025