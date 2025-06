LEGO revela los increíbles sets de One Piece

LEGO tiene como objetivo expandirse a todos los mercados posibles, por lo que tarde o temprano iba a comenzar a tener algún tipo de presencia en la industria del anime. Después de un pequeño teaser hace un par de meses, se han revelado los primeros sets de LEGO One Piece, los cuales prometen darle vida a locaciones icónicas de este mundo.

En total hay cinco sets diferentes de LEGO One Piece, los cuales van a estar a la venta a partir del 1 de agosto del 2025. Cada uno recibe fielmente locaciones icónicas de los primeros arcos del anime y manga, e incluyen diversas figuras de Luffy y el resto de su tripulación. Esto fue lo que comentó Yi-Chien Cheng, director de diseño asociado de LEGO One Piece, al respecto:

“Traer a los Piratas del Sombrero de Paja en forma de ladrillos LEGO a los fans de todo el mundo ha sido un sueño. Siempre he sido un gran fan de la historia de ONE PIECE y fue muy emocionante trabajar con el equipo en la construcción de todos los detalles de algunas de nuestras localizaciones y escenas favoritas de la serie de acción real de Netflix en forma de ladrillos. Estoy deseando que los fans tanto del Grupo LEGO como de ONE PIECE tengan en sus manos estos sets y empiezan a trazar sus propios caminos hacia Grand Line”.