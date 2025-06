Revelan traje de Dragon Ball que nunca antes visto

El clásico dōgi naranja de Goku es un icono que todos los fans de Dragon Ball, e incluso del anime en general, pueden identificar fácilmente. Sin embargo, parece que Akira Toriyama tenía una idea diferente para la vestimenta del protagonista, puesto que una ilustración oficial revela que Goku casi porta un traje totalmente diferente.

En el 2003 fue publicado el tomo ocho de la Perfect Edition del manga de Dragon Ball. Aquí encontramos una ilustración en donde podemos ver a Goku con pantalones verdes holgados, una camisa cruzada azul oscuro y un cinturón rústico, prendas que iba a portar durante el arco de Uranai Baba, en lugar del dōgi naranja que obtuvo por primera vez en su entrenamiento con el Maestro Roshi.

Notablemente, la ilustración de Goku se asemeja mucho a la ropa que porta cuando regresa como un adolescente al inicio del arco de Piccoro Jr. Si bien el protagonista no es extraño a cambiar de prendas, esto casi no sucede en el anime y manga, por lo que siempre que Kakaroto decide explorar su closet es algo que los fans no pueden dejar de notar.

Considerando que estamos hablando de una ilustración del 2003, es muy probable que no veamos a Goku con esta ropa en el futuro, y es solo un vistazo al proceso creativo de Toriyama, dejando en claro que siempre estaba buscando la forma de hacer que el protagonista contará con un diseño atractivo. En temas relacionados, existe una transformación prohibida en Dragon Ball. De igual forma, Toyotaro tiene malas noticias para el manga de Dragon Ball Super.

Vía: 3DJuegos