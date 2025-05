Jujutsu Kaisen anuncia colaboración con la MLB

Las propiedades de anime más populares del momento no son extrañas a tener colaboraciones poco convencionales. Si bien esto es algo normal en Japón, rara vez vemos que esto suceda en occidente. De esta forma, es una grata sorpresa escuchar que los Texas Rangers, un equipo profesional de Baseball, tendrá una colaboración especial con Jujutsu Kaisen.

Por medio de un comunicado oficial, se ha revelado que Juji Itadori y el resto de sus compañeros formarán parte del partido de los Texas Rangers contra los Orioles de Baltimore, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de julio. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Únete a los Jujutsu Sorcerers en el Globe Life Field cuando los Texas Rangers presenten la Noche de Jujutsu Kaisen el 1 de julio. Las entradas para la noche temática compradas con esta oferta incluirá una camiseta de Jujutsu Kaisen de marca compartida. Llega temprano y visita Texas Live! para ver las trivias previas al partido. Ve Jujutsu Kaisen en Crunchyroll”.

Junto a la oportunidad de ver a los Texas Rangers jugar, los boletos para esta noche especial también incluirán una camiseta especial, así como la oportunidad de participar en una sesión de trivia del anime y el equipo de baseball. Aunque esta colaboración puede sonar algo extraña para algunos, la realidad es que la MLB está más cerca del mundo del anime de lo que muchos creen.

Desde hace tiempo hemos colaborado con propiedades como Demon Slayer y One Piece, algo que claramente continuará en un futuro. Por si fuera poco, hace tiempo se estrenó MLB Anime: Heroes of The Game, una animación que lleva a los mejores jugadores de este deporte al mundo del anime. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la siguiente temporada de Jujutsu Kaisen. De igual forma, esta es la razón por la cual uno de los personajes más importantes del anime murió.

Vía: MLB