El final de Dragon Ball Z dejó la puerta abierta para que este mundo se expandiera a cualquier dirección. Esto es algo que hemos visto con Dragon Ball Super, historia que se desarrolla entre la derrota de Majin Buu y la conclusión de Dragon Ball Z. Ahora, un nuevo manga se encargará de mostrarnos qué sucede después de que Goku y Uub dejan el 28º Torneo de las Artes Marciales.

Recientemente, David Montiel, creador de Dragon Ball AF, confirmó que ya está trabajando en una continuación de Dragon Ball Z. Al igual que su trabajo actual, esta no será una obra oficial, sino el trabajo de un fan, pero uno que ha ganado una gran reputación, al grado de que Toyotaro, el responsable del manga de Dragon Ball Super, estuvo involucrado en este proyecto.

Ya tengo escrita la continuación del final de Z. Si todo sigue igual de atascado, la desarrollaré cuando acabe AF Origins. pic.twitter.com/62jI573Cnj — Tablos.AF 💫 (@TablosAF) June 24, 2025

Por el momento no hay muchos detalles sobre la continuación de Dragon Ball Z, más allá de que se llevará a cabo después del 28º Torneo de las Artes Marciales, y parece que no tendrá relación alguna con Dragon Ball GT, anime que también nos mostró qué sucede después de este importante evento en la historia de este anime. De igual forma, no esperen que esta obra esté disponible pronto, puesto que Montiel sigue trabajando en Dragon Ball AF.

De esta forma, una vez que Dragon Ball AF llegue a su fin, su autor comenzará a trabajar en forma en la secuela de Dragon Ball Z, algo que seguramente dará mucho de qué hablar entre la comunidad y, con suerte, atraerá la atención de Toei Animation para demostrarles que el público aún quiere ver historias protagonizadas por Goku y compañía.

Recordemos que el manga de Dragon Ball Super se encuentra en pausa desde la muerte de Akira Toriyama, y si bien ya vimos un capítulo especial desde entonces, aún se desconoce cuándo es que esta historia continuará con lo que muchos esperan sea el arco de Black Freezer. En temas relacionados, hay malas noticias para el manga de Dragon Ball Super. De igual forma, revelan traje nunca antes visto de Goku.

Vía: David Montiel