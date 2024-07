Tráiler y fecha de estreno de Watchmen Chapter I

Watchmen está de regreso. El cómic creado por Alan Moore es tan icónico, que la mayoría de creadores se limitan a adaptar esta obra. Ya vimos una película live action por parte de Zack Snyder, y ha llegado el momento de ver un trabajo fiel al trabajo original, solo que en esta ocasión, la animación ha sido elegido como el medio predilecto para esto. De esta forma, hoy se ha revelado el primer tráiler de Watchmen Chapter I.

Por medio de sus redes sociales, IGN ha compartido el primer tráiler de Watchmen Chapter I, adaptación que abarcará los primeros volúmenes de la icónica novela gráfica. Esta versión estará disponible el próximo 13 de agosto para servicios digitales, y el 27 de agosto llegará el Blu-ray 4K. Esta es la descripción de este proyecto:

“En una historia mundial alternativa ambientada en 1985, el asesinato de un superhéroe patrocinado por el gobierno saca a sus colegas proscritos de su retiro y los lleva a un misterio que amenaza con trastornar sus vidas personales y el mundo mismo”.

Junto a esto, se ha compartido la lista de los actores que están involucrados en este proyecto, y resultan los nombres de Troy Baker como Adrian Veidt, Ozymandias, y Yuri Lowenthal como Wally Weaver. Esta es la selección completa:

Matthew Rhys (Dan Dreiberg, Nite Owl)

Katee Sackhoff (Laurie Juspeczyk, Silk Spectre)

Titus Welliver (Rorschach, Walter Kovacs)

Troy Baker (Adrian Veidt, Ozymandias)

Adrienne Barbeau (Sally Jupiter, Silk Spectre)

Corey Burton (Captain Metropolis)

Michael Cerveris (Jonathan Osterman, Dr. Manhattan)

Jeffrey Combs (Edgar Jacobi, Moloch)

Grey DeLisle

Kelly Hu

John Marshall Jones (Hooded Justice)

Max Koch

Phil LaMarr

Yuri Lowenthal (Wally Weaver)

Geoff Pierson (Hollis Mason, Nite Owl)

Dwight Schultz

Jason Spisak

Kari Wahlgren (Janey Slater)

Rick D. Wasserman (Edward Blake, The Comedian)

Recuerda, Watchmen Chapter I se estrenará el próximo 13 de agosto. Después, a finales de año, estará disponible la segunda parte de esta adaptación, aunque por el momento se desconoce exactamente cuándo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí.

Nota del Autor:

Será interesante ver cómo es que una adaptación más fiel del cómic original es recibida hoy en día. Me gustó mucho la serie secuela, y me gustaría que los proyectos de Watchmen se enfoquen más en su mundo, y no tanto en los mismos personajes e historias que ya conocemos.

Vía: IGN