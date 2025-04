Warner Bros. confirma The Matrix 5

Warner Bros., al igual que otras compañías, está enfocada en la nostalgia en estos momentos, está en busca de las mejores ganancias financieras posibles. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que la compañía le ha dado luz verde a la quinta película de The Matrix, aunque en esta ocasión sin la participación de sus directoras originales.

Por medio de una entrevista con Deadline, Pam Abdy, co-CEO de Warner Bros., ha reconfirmado que The Matrix 5 es toda una realidad, y en esta ocasión Drew Goddard, director de Cabin in the Woods, estará a cargo de este proyecto como director y escritor. Lamentablemente, esto significa que ni Lana ni Lilly Wachowski están involucradas en este proyecto, algo que podría ser decepcionante para más de un fan.

Junto a esto, se desconoce si Keanu Reeves, responsable de Neo, regresará para la quinta entrega en esta serie. Actualmente no hay muchos detalles, por lo que también se desconoce la fecha de estreno de la cinta. Esto resultará una gran sorpresa para más de una persona. Matrix Resurrections, la cual llegó en el 2021, tuvo una recepción crítica mixta, tanto por parte de la prensa como de los fans, y fue uno de los tantos fracasos en taquilla a causa de la pandemia.

Considerando que Matrix Resurrections tuvo un enfoque metatextual que no fue del agrado de todos, es muy probable que The Matrix 5 nos ofrezca una aventura más tradicional. Sin embargo, la pregunta que todos tienen en estos momentos es: ¿regresará Neo? Solo nos queda esperar para tener una respuesta. En temas relacionados, la casa productora de The Matrix ha cerrado sus puertas. De igual forma, adaptan The Matrix en un show de hip hop.

Vía: Deadline