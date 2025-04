La película de The Brutalist llegará a Max en mayo

Una de las películas más aclamadas del año pasado fue The Brutalist. La cinta dirigida por Brady Corbet ganó múltiples premios, incluidos tres Óscar en la ceremonia de este año, y si bien no estuvo libre de controversias, muchos no pueden esperar para volver a verla. De esta forma, se ha confirmado cuándo es que The Brutalist llegará a streaming.

De acuerdo con Variety, The Brutalist estará disponible en Max el próximo 16 de mayo. Esto permitirá que todos aquellos que no pudieron ver la película en los cines, por fin tengan la oportunidad de disfrutar de esta obra, la cual crítica el concepto del sueño americano, con una duración de más de tres horas. En esta ocasión, ya no será necesario un intermedio, puesto que cada persona decidirá cuándo detener su experiencia y cuándo continuar.

The Brutalist nos presenta la historia de László Toth, interpretado por Adrien Brody, un arquitecto de orígenes judíos que llega a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es construir un edificio que cambie la forma en la que Estado Unidos piensa de la arquitectura. Es una obra larga, con más de tres horas y media de duración, y un gran énfasis en el talento actoral de sus protagonistas.

Recuerda, The Brutalist llegará a Max el próximo 16 de mayo. Si no puedes esperar, la cinta ya está disponible para su compra y renta en plataformas digitales como Amazon Prime Video y Google Play. En temas relacionados, estos fueron los ganadores de la previa ceremonia de los Óscar. De igual forma, los Óscar tuvieron su peor año en audiencia.

Nota del Autor:

The Brutalist es una gran película que vale mucho la pena. Si bien mi actuación masculina favorita del año pasado fue Timothée Chalamet en Dune Part II, Adrien Brody hizo un fantástico trabajo, y si bien es decepcionante saber que usó inteligencia artificial, su actuación va más allá de simplemente su voz,

Vía: Variety