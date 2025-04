El regreso de Malcolm el de en medio avanza de forma positiva. Aunque por el momento seguimos sin saber cuándo es que los nuevos capítulos estarán disponibles, recientemente tuvimos el primer vistazo a esta serie, en donde tres de los actores principales nos muestran cómo ha pasado el tiempo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Frankie Muniz compartió una foto en donde lo vemos junto a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek en el set de grabaciones de los nuevos capítulos de Malcolm el de en medio. Aquí, cada actor ha vuelto a interpretar a Malcolm, Hal y Lois respectivamente.

Always good to have Mom and Dad around! pic.twitter.com/7XH585hnZE

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) April 22, 2025