Marvel Studios no se detiene. Aunque estamos a solo dos semanas del estreno de Thunderbolts*, la compañía no quiere que nos olvidemos de The Fantastic Four: First Steps, por lo que el día de hoy tuvimos un nuevo tráiler de la siguiente película del MCU, el cual nos da un mejor vistazo a la esperada aparición de la primera familia de Marvel.

Por medio de su cuenta oficial de YouTube, Marvel Studios ha compartido el nuevo tráiler de The Fantastic Four: First Steps, el cual nos da un mejor vistazo a los poderes de cada personaje, incluyendo, por fin, las habilidades de Mr. Fantastic. Por si fuera poco, también sabemos cómo se ve Julia Garner como Silver Surfer.

En The Fantastic Four: First Steps, el equipo tendrá que enfrentarse a Galactus, y si bien aún tenemos un gran vistazo a este personaje, Marvel ha dejado en claro que su imponente tamaño será representado en pantalla. De igual forma, se desconoce si Robert Downey Jr. tendrá algún tipo de papel como Doctor Doom, algo que los fans esperan con ansias.

Por el momento, nuestras dudas tendrán que esperar, pero tendrán una respuesta una vez que la película llegue a los cines. Te recordamos que The Fantastic Four: First Steps estará disponible a partir del 25 de julio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, este es el nuevo tráiler de Thunderbolts*.

Nota del Autor:

Considerando lo importante que son los Cuatro Fantásticos para Secret Wars y Doom, The Fantastic Four: First Steps es una de las películas más esperadas por los fans del MCU, y un capítulo que seguramente tendrá ramificaciones importantes en este universo.

Vía: Marvel Studios