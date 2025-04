Los juegos de Switch 2 podrían tener estos precios en México

Han pasado prácticamente dos semanas desde que tuvimos el directo enfocado en Switch 2, próxima consola de Nintendo que generó emoción en los fanáticos, pero a la vez descontento por el hecho de aumentar los precios de sus juegos hasta el máximo de $80 USD. Esto le afecta directamente a México, ya que como se sabe, la traducción equivalente no se suele aplicar, sino que también se agregan impuestos y ganancias de los distribuidores, lo que ha generado mucha preocupación en los posibles compradores.

Aunque la empresa aún no ha revelado oficialmente el precio en nuestro país, ya comenzaron a circular especulaciones sobre el costo tanto de la consola como de los juegos. A nivel internacional se ha informado que los títulos para esta nueva generación alcanzarán los $80 dólares, lo que aquí podría traducirse en precios superiores a los $1,600 MXN, sin contar impuestos.

Uno de los primeros juegos en confirmar su precio es Mario Kart World, cuyo costo inicial será de $80 dólares. Con impuestos y conversiones locales, podría llegar a los $2,000 pesos mexicanos, superando por un amplio margen los costos de lanzamiento habituales en Switch, donde rara vez se rebasaban los $1,400 MXN. Esta diferencia ha generado inconformidad entre los usuarios, quienes señalan el impacto que tendrá en su bolsillo.

En cuanto a la consola, los informes sugieren un precio base de $449 dólares, es decir, cerca de $9,000 pesos mexicanos. Sin embargo, con impuestos y costos adicionales, el total podría acercarse a los $12,000 MXN. Algunas supuestas filtraciones falsas, como las de Elektra y publicaciones en Mercado Libre, han elevado aún más las expectativas al mostrar precios de hasta $20,000 pesos, aunque han sido desmentidas.

Entre los títulos destacados para el lanzamiento se encuentran Mario Kart World, con modo sandbox y carreras de hasta 24 jugadores, y Donkey Kong Bananza, una aventura 3D con escenarios destructibles. También se lanzarán versiones mejoradas de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, ambas adaptadas para aprovechar la potencia de la nueva consola. Y no se diga del próximo Hyrule Warriors, así como Kirby Air Riders.

La consola se lanza el 5 junio, así que es posible que sepamos algo en mayo.

Vía: M20