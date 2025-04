Amazon cancela la serie live action de Tomb Raider

En el 2023, Amazon reveló que estaba trabajando en una serie live action de Tomb Raider, la cual contaría con la participación de Phoebe Waller-Bridge, quien se encargaría del guion. Sin embargo, el tiempo pasó, y no tuvimos más información sobre este proyecto, más allá de un par de rumores sobre la actriz encargada de Lara Croft. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que este proyecto ha sido cancelado.

De acuerdo con Daily Mail, Amazon ha cancelado la serie live action de Tomb Raider. El reporte ha señalado que esto se debe a que Jennifer Salke, quien apoyó fuertemente este proyecto desde el inicio, anunció que dejará la dirección de Amazon MGM Studios después de siete años. De esta forma, sin su apoyo, los directivos de la compañía han decidido ponerle fin a esta producción.

Sin embargo, no se perdió mucho. El reporte de Daily Mail ha señalado que, a dos años de su anuncio, no había un solo guion en producción, y aún no se seleccionaba a una actriz para el rol principal. Si bien aún existe la posibilidad de que este proyecto siga adelante, ya que Amazon no ha confirmado o negado la cancelación de esta serie, las esperanzas de los fans son muy bajas.

Además de la serie, Amazon también está trabajando con Crystal Dynamics en el próximo juego de Tomb Raider. Los detalles de este título han sido escasos desde su anuncio. Lo único que sabemos por ahora es que se está desarrollando con Unreal Engine 5 y que tendrá acertijos alucinantes que resolver, así como una gran variedad de enemigos que enfrentar.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué hará Amazon con esta propiedad, dentro y fuera de la pantalla chica. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre el siguiente juego de la serie. De igual forma, la serie animada de Tomb Raider tendrá una nueva temporada.

