Pese a que ha pasado casi un mes desde el lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, los jugadores siguen encontrando secretos relacionados con el trabajo más reciente de FromSoftware. De esa forma, un fan ha revelado uno de los mayores secretos de un jefe muy particular.

Para muchos, el primer jefe de esta expansión fue y será Bestia divina León danzante, el cual llama mucho la atención por su extraña forma que parece ser un animal deformado. Sin embargo, el youtuber conocido como BonfireVN, ha revelado que este ser no es un animal, sino dos personas manejando esta bestia, como si se tratara de un robot, lo cual explicaría algunas de sus animaciones en donde parece que no tiene huesos, o está dividido a la mitad.

El youtuber modificó los archivos del juego para eliminar el traje, y aquí encontró a dos personas medio desnudas que, además, están debidamente animadas. Esto deja en claro la atención al detalle de FromSoftware, y es probable que una segunda fase con este jefe estaba planeada, una en donde este dúo nos atacaba por su propia cuenta.

Este es solo uno de los tantos secretos que esconde Shadow of the Erdtree. Algunos de estos se pueden encontrar fácilmente, y otros necesitan que los usuarios indaguen en el código del juego. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este DLC aquí. De igual forma, derrotan a jefe de la expansión con los pies.

Es increíble que FromSoftware esconda un gran secreto de esta forma. Esto quiere decir que aún hay muchos detalles que los fans seguramente no han notado, y hasta que alguien investigue cada pequeño rincón del código tendremos una idea clara del verdadero trabajo del estudio.

Vía: BonfireVN