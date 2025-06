Aunque algunos desarrolladores han expresado su apoyo para el Nintendo Switch 2, no hemos visto muchas ofertas completamente nuevas para la consola. Afortunadamente, Arc System Works quiere cambiar esto, puesto que han anunciado Dear Me, I Was para la plataforma de la Gran N.

Por medio de una presentación especial, Arc System Works ha confirmado Dear Me, I Was, un juego de aventuras interactivo, el cual contará con la participación de Taisuke Kanasaki, el director de arte de Hotel Dusk y Another Code. De esta forma, no esperen un título lleno de acción, puesto que este título es una experiencia más tranquila. Esta es su descripción oficial:

“Dear Me, I Was es una aventura interactiva que te permite disfrutar de una historia con hermosas imágenes, que fusiona el vibrante estilo de acuarela de Taisuke Kanasaki con la tecnología de rotoscopia. Los personajes realistas te conmoverán profundamente. En esta historia, revivirás la vida de una mujer. Experimenta la alegría, la tristeza y el crecimiento a través de su vida ordinaria y humilde. Sé testigo de la historia que teje en una vida interconectada con los demás”.

Lamentablemente, no hay una fecha de lanzamiento exacta para Dear Me, I Was. Sin embargo, el avance asegura que este título llegará al Nintendo Switch 2 en algún punto del verano del 2025, por lo que estamos a solo unas semanas o un par de meses de la llegada de este título.

Dear Me, I Was es una de las primeras exclusivas third party completamente nuevas, y si bien no es el trabajo que algunas personas esperarían de Arc System Works, sigue siendo un trabajo interesante que muchos deberían de probar. En temas relacionados, Arc System Works trabaja en un nuevo juego de Marvel. De igual forma, esto es algo de lo que el estudio tiene para nosotros este año.

Tal vez no sea la experiencia que muchos quieren ver, pero Dear Me, I Was luce como un proyecto muy interesante. Me recordó bastante a Florance, un fantástico juego, así que si el trabajo de Arc System Works es similar o mejor, seguramente estaremos ante una de las joyas ocultas de este año.

