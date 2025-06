Clásico de Nintendo GameCube llegará pronto a Switch Online

Después de mucho tiempo de espera el GameCube llegó al servicio de Switch Online, membresía de paga de Nintendo que ahora pasó a ser exclusiva de Switch 2, la nueva consola que presuntamente tiene la potencia gráfica para correr estos juegos que en teoría son más exigentes. Actualmente en el catálogo contamos con tres excelentes juegos que fueron euforia en su momento, se prometió que con el tiempo llegarían más, y por fortuna la promesa no se está tardando mucho.

Mediante un tráiler en el canal oficial de Nintendo, se confirmó el lanzamiento de Super Mario Strikers al catálogo, el cual es sorpresa y no a la vez, dado que los asistentes al evento de Switch 2 ya lo habían probado con anterioridad. Este es un juego que fue desarrollado por Next Level Games y que fue la manera de tener un nuevo enfoque a los deportes, después de los lanzamientos que estuvieron a cargo de Camelot.

Aquí el tráiler:

Acá la descripción oficial del juego:

Super Mario Strikers es un videojuego de fútbol estilo arcade lanzado para Nintendo GameCube en 2005. Desarrollado por Next Level Games, el título presenta partidos rápidos y caóticos protagonizados por personajes icónicos del universo de Mario, como Mario, Luigi, Bowser y Peach. A diferencia del fútbol tradicional, aquí no existen las reglas convencionales: no hay árbitros ni faltas, lo que permite empujar, golpear y usar objetos como caparazones, plátanos o rayos para ganar ventaja sobre el rival.

El juego ofrece una experiencia centrada en la acción, con equipos formados por un capitán y varios personajes secundarios como Toads o Koopas. Cada personaje tiene habilidades únicas y se pueden ejecutar súper tiros que, si se cargan por completo, pueden anotar dos goles de una sola vez. Fue bien recibido por su enfoque divertido y desenfadado del fútbol, destacando por su jugabilidad competitiva tanto en solitario como en multijugador.