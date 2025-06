Final Fantasy XVI es un fracaso en Xbox Series X|S

Después de casi dos años, Final Fantasy XVI por fin llegó a Xbox Series X|S la semana pasada, algo que muchos fans celebraron. Sin embargo, parece que el título no ha tenido el desempeño esperado en la consola de Microsoft, puesto que la aventura de Clive y compañía apenas superó las 20 mil unidades vendidas.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Square Enix, Aline Analytics ha señalado que Final Fantasy XVI ha vendido solo 22 mil unidades en Xbox Series X|S a una semana de su lanzamiento. En comparación, la versión de PlayStation 5 alcanzó más de tres millones de copias durante el mismo tiempo.

Junto a esto, se reveló que Final Fantasy XVI debutó en el puesto número 443 de la Microsoft Store. Todo indica a que este lanzamiento ha sido un gran fracaso para Square Enix. Recordemos que esta entrega tampoco ha vendido lo esperado. Si bien su lanzamiento fue muy positivo, las ventas se detuvieron rápidamente, y si bien el número no ha sido actualizado oficialmente, reportes han señalado que, desde su lanzamiento en PS5, esta entrega solo ha vendido medio millón de unidades más.

Esto nos da una idea del desempeño que Final Fantasy VII Remake podría tener en Xbox Series X|S a finales de este año. Recordemos que, en su lanzamiento en PS4, muchos exigieron que esta entrega estuviera también disponible en la consola de Microsoft. Sin embargo, si la reimaginación de Cloud y compañía también fracasa, es muy probable que Square Enix reconsidere el soporte que le da a esta consola.

Solo nos queda esperar a que Square Enix comparta más detalles en un futuro, pero no sería una sorpresa escuchar que los juegos de la compañía solo lleguen al Switch 2 y PS5 en un futuro. En temas relacionados, esta es la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake en Xbox Series X|S y Switch 2. De igual forma, la remasterización de Final Fantasy Tactics es real.

Considerando que Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth no han vendido lo esperado, es muy probable que los siguientes juegos de la serie no tengan la misma escala. Es una verdadera lástima, porque estos son dos fantásticos títulos, y es muy probable que la compañía no entienda qué están haciendo mal.

Vía: Aline Analytics