Los juegos físicos han sido todo un tema en el Nintendo Switch 2. Más allá de Cyberpunk 2077 y los títulos first party, pocas han sido las compañías que han lanzado títulos con todo el contenido en el cartucho. Ante la falta de interés de compañías como Capcom y Square Enix, una empresa independiente quiere cambiar esto, y darle a los desarrolladores la oportunidad de llevar sus juegos completos a los usuarios.

Recientemente, Ryan T. Brown, responsable de Lost in Cult, señaló que su compañía ya está trabajando para hacer juegos físicos para el Switch 2, dejando de lado la terrible práctica de las Game Key Card. Esto fue lo que comentó al respecto:

Developers/publishers – talk to me. We'll give you full on-the-cart Switch 2 physical releases. It's what people want, it's what you want, and we can make it work for you. Hit me up. 😘 https://t.co/S3ekYoqsmF

— Ryan T. Brown (on holiday!) 🎮🩷 (@Toadsanime) June 21, 2025