¿Cuándo llega Lilo & Stitch live action a Disney+?

Sin duda alguna, el éxito del mes de mayo en cuestión de las taquillas del cine fue el live action de Lilo & Stitch, obra que fue querida por propios y extraños, debido a la nostalgia que suele generar el lanzamiento de 2002, y que a día de hoy sigue siendo de las más vistas de Disney. Pero ahora que poco a poco deja de estar disponibles, muchos se empiezan a preguntar cuándo será lanzada en streaming.

Después de su reciente estreno en los cines el pasado 22 de mayo de 2025, la película ha generado gran expectativa entre los fanáticos que ya se preguntan cuándo podrán disfrutarla en casa. La producción, basada en el clásico animado del 2002, revive la historia de Lilo, una niña hawaiana que adopta a un peculiar alienígena azul al que llama Stitch.

Dirigida por Dean Fleischer Camp, la nueva adaptación ha tenido una recepción dividida entre la crítica y el público. Mientras algunos señalan que el tono del remake se aleja de la esencia original, otros han quedado encantados con la actualización del relato, lo que ha ayudado a que la cinta logre buenos resultados en taquilla desde su estreno.

Para quienes prefieren ver películas desde casa o desean repetir la experiencia, todo apunta a que la cinta llegará a Disney+ en los próximos meses. Basado en el historial reciente de la plataforma, el ratón suele añadir sus estrenos cinematográficos a su catálogo aproximadamente tres meses después de su paso por salas.

Con esto en mente, es muy probable que Lilo & Stitch esté disponible hacia finales de agosto de 2025. Mientras tanto, quienes deseen revivir esta emotiva historia de familia, identidad y amistad pueden seguir encontrándola en cartelera por tiempo limitado. Aunque como ya vienen más estrenos, entre ellos Cómo Entrenar a tu Dragón, es posible que muchas salas bajen su proyección.

Vía: TD

Nota del autor: No me pareció tan mal live action, pero tampoco algo increíble, y eso que con Disney la vara no es muy alta en estos momentos.