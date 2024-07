Derrotan a jefes de Elden Ring: Shadow of The Erdtree con los pies

Hace un par de semanas finalmente se lanzó la expansión Elden Ring: Shadow of The Erdtree, misma que no ha dejado de estar en boca de todos en el mundo del gaming, ya que presenta un reto mucho mayor a la entrega vainilla, ya sea con enemigos minions y mucho más los jefes. Y si bien hay usuarios a los que les cuesta vencer a estos seres de gran poder, hay a quienes no se les complica hacerlo, tanto así que se buscan nuevos retos para exigirse a sí mismos y una streamer les ganó con el poder de los pies.

Para quien no sepa, se puso muy de moda conectar a la PC un tapete de baile del estilo Dance Dance Revolution mediante conexión USB, y así lo configuran para ejecutar los movimientos del stick, así como los golpes ejecutados por el personaje avatar. La creadora de contenido conocida como MissMikkaa logró la proeza de derrotar a todos y cada uno de los jefes de la nueva expansión, a eso se suma que también en meses anteriores hizo lo mismo con algunos villanos de la entrega estándar sin haber subido ni al nivel 2.

Aquí el video que comprueba su victoria:

I DID IT! ALL bosses of my dance pad Elden Ring Shadow of the Erdtree run have been deFEETed!

The last boss fell after 52 tries and 7 hours of dance-padding (my feet hurt). DLC took me 7 days in total with 325 deaths; 69 of them to gravity, nice.

I hope Miyazaki is proud of me. pic.twitter.com/DqbgLxTCXz

— MissMikkaa (@MissMikkaa) July 8, 2024