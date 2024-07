Quieren hacer otro RPG de la franquicia de Sonic

En la era de Nintendo DS la franquicia de Sonic The Hedgehog intentó salirse de los estándares conocidos, y eso se resume con el lanzamiento de The Dark Bortherhood, juego que ponía por primera vez al personaje en un RPG por turnos que no terminó por convencer del todo a pesar de haber sido desarrollado por BioWare. Ese intento fallido hizo que no quisieran regresar a dicho entorno, pero parece que las cosas han cambiado en el entorno de los grandes directivos de SEGA.

El jefe del Sonic Team, Takashi Iizuka, habló sobre su interés en el género mientras hablaba con en el medio conocido como Good Vibes Gaming. A pesar de reconocer que le gustaría hacer realidad este proyecto antes de retirarse, se apresuró a señalar que actualmente no existen planes concretos. Por ende, traer al personaje de regreso a dichos terrenos no puede ser algo que se sienta como factible.

Acá lo que dijo:

Personalmente, me gustan mucho los juegos de rol. El formato de juego RPG es muy divertido e incluso pensé: ‘Sabes, durante los últimos 30 años no hemos hecho un Sonic RPG’. Y me pregunto: ‘¿Por qué no hemos hecho un Sonic RPG en todo este tiempo? ¿Cómo hemos llegado a 30 años sin juegos de rol? Así que, con suerte, me gustaría trabajar en un juego de rol de Sonic en algún momento antes de retirarme de SEGA, pero ya sabes, eso es sólo un sueño en este momento… no hay planes concretos en este momento.

Aquí una descripción del juego RPG que salió de la saga:

Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood es un videojuego de rol (RPG) desarrollado por BioWare y publicado por Sega para la consola portátil Nintendo DS. Es notable por ser el primer juego de Sonic the Hedgehog en el género RPG y también por ser desarrollado por BioWare, un estudio conocido por sus juegos de rol como Mass Effect y Dragon Age. El juego se lanzó en 2008. La trama se divide en dos partes principales. En la primera parte, Sonic regresa después de derrotar al Dr. Eggman y descubre que Knuckles ha sido secuestrado y las Esmeraldas del Caos han sido robadas. Sonic y sus amigos deben investigar y rescatar a Knuckles, enfrentándose a una nueva amenaza: los Marauders, una misteriosa tribu. Recibió críticas mixtas a positivas. Los críticos elogiaron el intento de llevar la franquicia Sonic a un nuevo género y apreciaron la historia y los diálogos, así como el diseño de los personajes y entornos. Sin embargo, algunos críticos señalaron que el sistema de combate era simple y que el juego tenía ciertos problemas técnicos y de diseño.

Por ahora el único juego que llega este año de la saga será un remaster de Sonic Generations, pero con la inclusión de Shadow.

Vía: Nintendo Everything

Nota del autor: Un RPG pero que ahora sea liderado por el Sonic Team podría valer la pena de ver. Pero quizá el entorno que podrían tomar es el de toques de acción, pues a muy pocos les gustan los que se manejen por turnos.