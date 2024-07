Sonic X Shadow Generations tendría otro personaje jugable

Este año el erizo de SEGA va a estar presente con un título más para promocionar su próxima cinta live action, y este es Sonic X Shadow Generations, mismo que reúne de nueva cuenta al personaje azul con su contraparte clásica, y el episodio adicional de Shadow The Hedgehog, el cual presuntamente no será el único que tendremos según una nueva pista.

Por lo que se ha reportado por parte del usuario Tails Channel en Twitter, el sitio web muestra Sonic moderno, Sonic clásico, Shadow y un cuarto espacio que actualmente está en blanco con las palabras “próximamente” debajo. Y con esto los fans están emocionados por las posibilidades que existen, pues podría tratarse de un Villano como Black Doom o hasta Mephiles The Dark, el cual se parece al erizo oscuro en su primera forma.

The Japanese #SonicXShadowGenerations site showcases both sides of the game, interestingly teasing that another character may be playable (?) in Shadow Generations 👀

🔗 https://t.co/4ubFZv0tdX#SonicNews pic.twitter.com/mBMcYFsGOJ

— Tails' Channel (@TailsChannel) July 3, 2024