SEGA reporta millones de dólares en pérdidas

A pesar de que SEGA es una empresa que se ha mantenido en la relevancia, esto con juegos recientes como Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload y Shin Megami Tensei V: Vengeance, parece que las cosas no han ido muy bien, dado que no habrían recuperado tanto la inversión en los mismos. Y de hecho, han reportado tener algunas pérdidas que no solo incluyen el detalle de las ventas de piezas de software, ya sea físicas o digitales.

Según lo comentado por los medios, el beneficio operativo de la empresa en el último año fiscal (1 de abril de 2023 – 31 de mayo de 2024) cayó un 86,7%, y registró una pérdida neta de 6.650.000 millones de yenes (más de 41 millones de dólares). No obstante se menciona que son significativas teniendo en comparación a un beneficio neto de 11.488 millones de yenes en el año anterior.

Eso no significa, que los juegos más recientes hayan sido fracasos, todo lo contrario, ayudaron a que la pérdidas fueran menores, incluso se piensa que más entregas como Metaphor: ReFantazio serán de más ayuda para finales de año, así como el DLC del remake de Persona. El beneficio operativo de la compañía sufrió un fuerte declive como resultado de la Reforma Estructural implementada debido a los cambios en el mercado y la caída de la rentabilidad, la empresa vendió a la desarrolladora Relic Entertainment mientras recortó a unos 240 empleados en varios estudios de europa.

Acá una descripción de SEGA:

SEGA Corporation es una destacada empresa multinacional japonesa especializada en el desarrollo y distribución de videojuegos, así como en la fabricación de hardware para consolas de videojuegos. Fundada el 3 de junio de 1960 por Martin Bromley, Richard Stewart y Ray LeMaire bajo el nombre de Service Games, la compañía eventualmente se estableció como SEGA Enterprises Ltd. en 1965. La sede principal se encuentra en Shinagawa, Tokio, Japón. Comenzó su trayectoria desarrollando máquinas de entretenimiento mecánico y posteriormente se adentró en la industria de los videojuegos arcade. En 1983, lanzaron su primera consola de videojuegos, la SG-1000, aunque fue la SEGA Genesis (conocida como Mega Drive fuera de Norteamérica) en 1988 la que les otorgó fama mundial. También se ha comprometido con la responsabilidad social corporativa, apoyando diversas iniciativas y programas comunitarios. La empresa continúa promoviendo una cultura de trabajo inclusiva y diversa, fomentando la innovación y el crecimiento profesional entre sus empleados.

Por ahora deberán establecerse un poco con los cambios para finalmente que todas sean ganancias, lo cual no será al instante.

Vía: Automaton Media

Nota del autor: Se recuperarán tarde o temprano, además esos tickets en el cine para la película de Sonic 3 van a venderse como pan caliente en el mes de diciembre. SEGA está bien, pero no se debe negar tener esas ligeras pérdidas.