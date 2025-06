El Nintendo Switch llegó al mercado en el 2017, y no fue sino hasta el mes pasado que la nueva generación de la Gran N llegó a nuestras manos. Esto significa que su primera consola híbrida fue su enfoque comercial durante ocho años. De esta forma, muchos quieren saber si veremos un soporte similar con el Switch 2, algo que el presidente de la compañía japonesa por fin ha comentado.

Por medio de una reciente junta con accionistas, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado sobre los años que el Switch 2 recibirá soporte. Considerando que la consola llegó a nuestras manos hace poco menos de un mes, el ejecutivo no está listo para hablar por cuánto tiempo el nuevo hardware será su enfoque. En su lugar, la compañía se dedicará a crear una fuerte librería de software.

Lo que va a mantener con vida al Switch 2 serán sus juegos, y Nintendo quiere enfocarse en crear una fuerte librería de experiencias y, tan solo en los próximos meses, veremos Metroid Prime 4: Beyond, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends: Z-A y más. Por si fuera poco, ya hay rumores de un nuevo Super Smash Bros. en desarrollo, y seguramente veremos la siguiente gran entrega de Super Mario y The Legends of Zelda en un futuro.

Al final del día, la vida de una consola depende, principalmente, de su éxito comercial. Si el Switch 2 logra vender tan bien como el Switch, entonces la nueva consola estará con nosotros durante muchos años, pero si vemos un desempeño similar al Wii U, entonces la siguiente gran consola de Nintendo no estaría tan lejos como muchos creen. Junto a esto, la retrocompatibilidad es un factor que también incitará a más de una persona a conseguir el Switch 2.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el Switch 2 en un futuro. Sin embargo, con más de 3.5 millones de unidades vendidas en sus primeros días en el mercado, está claro que la nueva consola llegó para quedarse. En temas relacionados, Nintendo quiere saber tu opinión sobre el Switch 2. De igual forma, Furukawa se disculpa por la disponibilidad de la consola.

Nota del Autor:

Considerando el gran éxito que fue el Switch, es muy probable que el Switch 2 sea un éxito, aunque tal vez no a la escala de su predecesor. Si consideramos que Nintendo tomó una ruta muy tradicional con su nueva generación, entonces es posible comprar al Switch 2 con el PS5, y quizás veamos un rendimiento similar en cuanto a ventas en un futuro.

Vía: SwitchTwo News