Palworld: De la polémica a la calma

A principios de año, Palworld fue toda una revolución tanto en computadora como en Xbox gracias a su incursión al servicio de suscripción denominado Game Pass, provocando una serie de cuestionamientos por el parecido de diversos personajes con los de la franquicia Pokémon.

Por varios meses se especuló que habría una batalla legal que sentaría los precedentes en torno a un juicio donde se dictara sentencia sobre el uso de inteligencia artificial para crear a las referidas criaturas, derivado de la postura que había adoptado Nintendo sobre investigar cualquier parecido con sus propiedades intelectuales.

La realidad es que tanto la gran N como The Pokémon Company decidieron no subirse al estrado judicial y así lo ha confirmado Takuro Mizobe, director de Pocket Pair, estudio al frente de Palworld. Por tal motivo y hasta el momento, no existen evidencias significativas para hablar de un plagio.

Si bien la euforia de Palworld fue disminuyendo con el paso del tiempo, la reciente franquicia consiguió resultados espectaculares en su debut ya que, tuvo ingresos mayores a los $190 millones de dólares durante la primera semana en el mercado y sus costos de desarrollo no sobrepasaron los seis millones.

Como dato anecdótico, uno de los aspectos más llamativos al interior de Pocket Pair, fue que mientras su plantilla laboral estaba dando vida a Palworld, los empleados recibieron unas vacaciones denominadas Elden Vacation -en alusión a Elden Ring- con la intención de que cada uno de ellos pudiera disfrutar del más reciente juego de Hidetaka Miyazaki, lanzado en 2022.

Es de esperar que con la reciente actualización que ha llegado a Palworld, la cual incluye una nueva isla, diversas especies adicionales y retos asociados, por mencionar algunas características; vuelva a aumentar el tráfico de gamers que había decaído semanas atrás.

En el tintero existe una eventual versión para PlayStation 5 que se vería reforzada con juego cruzado para que un mayor número de consumidores puedan disfrutar de esta experiencia. Respecto a Nintendo Switch, se ha comentado que el port no sería posible por las limitaciones técnicas de la consola.

Pocket Air ha sido una de las compañías más exitosas de 2024 y aunque su crecimiento surgió bajo circunstancias inexplicables, tiene todas las papeletas para seguir explotando una licencia de bajo presupuesto que ha generado ganancias millonarias y un posicionamiento mediático destacado.