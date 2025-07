Samsung se ha posicionado como una de las mejores compañías para celulares en la actualidad. Con calidad y buenos precios, la compañía ha logrado ganarse el corazón de millones de usuarios. De esta forma, se ha revelado que el esperado Galaxy Z Fold7 ya está a la venta en México, dándonos la oportunidad de conseguir uno de los dispositivos móviles más interesantes del momento.

Por medio de su sitio oficial, Samsung ha confirmado que las preventas del Galaxy Z Fold7 en México se llevarán a cabo entre el 9 de julio y el 7 de agosto por medio de su sitio oficial, y estarán disponibles dos modelos, con una diferencia de memoria entre cada uno. Estos son sus precios:

Galaxy Z Fold7, 12/512 GB: 48,999 pesos; en pre orden 45,999 pesos

Galaxy Z Fold7, 16 GB/1 TB: 56,499 pesos; en pre orden 48,999 pesos

Como su nombre lo indica, el Galaxy Z Fold7 es un celular plegable, el cual no solo cuenta con un mejor diseño, sino que también ofrece una mejora notable en el apartado fotográfico, y tiene el avance en potencia que se espera cada generación. Todo esto midiendo solo 8.9 mm cerrado y 4.2 mm abierto, y pesando 215 gramos.

Junto a esto, el Galaxy Z Fold7 tiene el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, y estará disponible en versiones con 12 o 16 GB de RAM, así como opciones de 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. Su sistema operativo es One UI 8, el cual está basado en Android 15 e integra Galaxy AI con Now Brief y Now Bar, novedades presentadas con los Galaxy S25.

De esta forma, Samsung deja en claro que el Galaxy Z Fold7 es uno de los celulares más atractivos del momento. No solo tiene un gran diseño, sino que también cuenta con el poder suficiente para ofrecer una experiencia de primer nivel. En temas relacionados, Samsung presenta un Switch flexible. De igual forma, Samsung estaría a cargo de las pantallas del Switch 2 OLED.

Vía: Samsung