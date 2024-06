No es un secreto que China tiene un mercado bastante complejo, al grado de que múltiples juegos simplemente no llegan a este país. De esta forma, no es una sorpresa escuchar que alguien compre títulos en otras regiones. Sin embargo, una señora exageró en esta ocasión, puesto que intentó ingresar a su país con más de 300 cartuchos de Nintendo Switch escondidos en su sostén.

Recientemente, se dio a conocer que una mujer fue arrestada en el aeropuerto de Heung Yuen Tai en Hong Kong, por tratar de ingresar a China con 530 cartuchos de Nintendo Switch con el objetivo de evadir los impuestos que implicaba ingresar a su país con todo este software. Si bien por el momento no hay detalles específicos sobre los juegos aquí presentes, es probable que la selección contaba con algunas experiencias que son ilegales en esta región.

En total, se habla de más de ¥70 mil yuanes en mercancía, o alrededor de $9,660 dólares. Por el momento se desconoce cuáles eran sus planes, ya sea disfrutar de todos los juegos, o venderlos, aunque considerando la enorme cantidad de títulos, es muy probable que su objetivo era vender todo lo que había conseguido en Japón.

Al igual que en muchos países, introducir o sacar mercancías de China sin pagar los impuestos adecuados es considerado contrabando e ilegal. De esta forma, la mujer podría estar sujeta a una multa de “no más de tres veces la cantidad de los derechos pagaderos pero evadidos”. Solo nos queda esperar a que este caso tenga un final claro. En temas relacionados, esta sería la interfaz del Switch 2. De igual forma, en estas fechas tendríamos más información sobre el Switch 2.

Nota del Autor:

Este es un caso bastante interesante, puesto que nos deja ver un poco de cómo funciona el mercado gris en países como China. Este fue un fracaso, pero es muy probable que la gente siga viajando a países como Japón y Corea del Sur para obtener juegos y venderlos en China a un precio más alto, especialmente si hablamos de títulos que son ilegales en este país.

Vía: Tom’s Hardware