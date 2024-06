Esta sería la interfaz del Nintendo Switch 2

Si bien ya sabemos que el sucesor del Nintendo Switch está en camino, la compañía japonesa aún no está lista para hablar sobre su hardware, aunque esto no significa que información sobre la consola no esté disponible de alguna u otra forma. Este es el caso de una nueva patente de la Gran N, la cual nos da un vistazo a lo que podría ser la interfaz del Switch 2.

Recientemente, se encontró una patente de Nintendo, la cual nos muestra una pantalla con múltiples elementos, con un par de aspectos similares a la interfaz que encontramos en las aplicaciones de consolas clásicas en Switch Online. Aquí se nos muestran los datos guardados del juego en un menú de selección, todo para ayudarnos a recordar sus sesiones anteriores.

La patente nos muestra una interfaz que hace uso de momentos específicos de nuestra partida para crear un carrusel de imágenes previas, las cuales nos ayudarían a recordar en qué sección de la aventura nos encontramos. El documento también señala que, en lugar de mostrar únicamente la portada de un título, se utilizarían estas capturas de pantalla en otros lugares.

Parece que Nintendo desea hacer algo similar con lo que ya está disponible en la eShop, en donde podemos ver un par de imágenes de un juego antes de seleccionarlo. Claro, es importante mencionar que no hay garantía de que esta patente se implemente en forma en el Switch 2, y solamente puede ser una forma para que Nintendo proteja su propiedad intelectual.

Considerando que el sucesor del Switch estará disponible el próximo año, es muy probable que veamos más información sobre esta consola en un futuro cercano. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, Visions of Mana llegaría al Switch 2. De igual forma, surge nuevo en juego en desarrollo para esta consola.

Nota del Autor:

Las patentes son una buena forma de darnos una idea del tipo de hardware que veremos en un futuro, pero no deben de tomarse como un hecho. En algunas ocasiones estos son simples experimentos que no se implementan en forma. En este caso, la nueva interfaz podría suceder, pero considerando que el Switch 2 es considerado “un nuevo modelo”, tal vez no veamos un cambio sustancial.

Vía: GameRant