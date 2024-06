Han pasado cinco años desde la revelación de Hollow Knight: Silksong. El contenido comenzó como un DLC más, pero rápidamente evolucionó en una secuela, y los fans se emocionaron en su momento. Sin embargo, no hemos tenido nueva información oficial desde su revelación, lo cual ha llevado a los fans a especular que el desarrollo se enfrenta a serios problemas. Afortunadamente, parece que este no es el caso.

Recientemente, uno de los testers que ha probado Hollow Knight: Silksong, conocido como Graig, compartió información interesante por medio de Discord. Aquí mencionó que el desarrollo de la secuela no está atrapado en un “infierno de desarrollo”, es decir, Team Cherry está avanzando poco a poco con este proyecto, sin algún altercado importante.

Notablemente, Graig ha mencionado que Team Cherry constantemente establece fechas internas para proporcionar avances, pero usualmente estos plazos no se cumplen, algo que es normal en cualquier desarrollo, especialmente en uno independiente. Es importante mencionar que el insider no forma parte del equipo de desarrollo, por lo que es probable que no tenga acceso a información más precisa sobre lo que está pasando con este título.

Recordemos que durante la primera mitad del año vimos una serie de insinuaciones a una posible revelación durante los eventos de verano. Sin embargo, en ninguna presentación tuvimos un vistazo a Silksong, por lo que los desarrolladores siguen en silencio sobre su proyecto. Afortunadamente, y como lo dejó en claro Metroid Prime 4: Beyond, nunca hay que perder la esperanza, puesto que más información de la secuela podría llegar en cualquier momento.

Actualmente, solo nos queda esperar a que Team Cherry comparta más detalles sobre Hollow Knight: Silksong, algo que podría ocurrir en cualquier momento. En temas relacionados, los fans están decepcionados con la serie.

Nota del Autor:

Recordemos que Team Cherry es un estudio independiente, quienes, en esta ocasión, parece que están enfrentados a la dura realidad de que sus ambiciones crecieron tanto que se han vuelto un problema para algunos. Si bien no creo que el juego termine siendo malo, claramente hay un par de problemas que necesitan solucionar primero.

