Los fans de Hollow Knight están decepcionados

Tras el Nintendo Direct del día de ayer, las esperanzas de ver nueva información sobre Hollow Knight: Silksong en algún punto del verano murieron. A lo largo de múltiples presentaciones, los fans del metroidvania de Team Cherry esperaron con ansias información sobre la secuela que se anunció en 2019. Este ha sido un golpe tan grande para el público, al grado de que su moral ha decaído sustancialmente.

Por medio de redes sociales, los fans han expresado su descontento ante la falta de información sobre Silksong, especialmente todos los rumores que escuchamos durante la primera mitad de año. Después de darse a conocer un par de registros de la secuela, múltiples fuentes apuntaban al Xbox Games Showcase como el lugar predilecto para tener más información sobre esta entrega, pero esto no sucedió.

Incluso muchos llegaron a señalar que, debido a un periodo gratuito de Hollow Knight en Switch, el Nintendo Direct nos proporcionaría más detalles de esta secuela. Lamentablemente, nada de esto pasó. De esta forma, los fans expresaron su descontento en sitios como Reddit:

“Ya se han presentado todos los principales showcases de verano y todavía no hemos oído nada nuevo de Silksong” “Obviamente quiero que cocinen lo más fuerte y durante el mayor tiempo posible, pero creo que aún es necesaria cierta comunicación” “En este punto me siento mal por los chicos del Team Cherry. Tiene que ser difícil tener esta increíble cantidad de expectativas sobre los hombros” “Tenemos Prime 4 antes que Silksong”.

Lamentablemente, por el momento no sabemos cuándo es que Team Cherry tiene pensado compartir más información sobre Silksong. Han pasado cinco años desde la revelación inicial de esta secuela, y desde entonces no hemos visto más detalles al respecto.

Sin embargo, no todo está perdido. Recordemos que al año aún le quedan dos eventos importantes en donde podríamos ver más información sobre Hollow Knight: Silksong. El primero de estos es Gamescom, y el segundo es The Game Awards, en donde las posibilidades de ver algún tráiler de la secuela son más altos en la premiación al final del año. En temas relacionados, Hollow Knight: Silksong recibe nueva clasificación. De igual forma, este es el primer tráiler y gameplay de Metroid Prime 4: Beyond.

No tengo duda de que Silksong va a suceder, pero parece que esto no ocurrirá pronto. Este es un claro ejemplo de los problemas que se ocasionan cuando un juego se anuncia mucho antes de lo planeado. Afortunadamente, esto es algo que ya no es tan común, pero cuando sucede, la reputación de un proyecto siempre termina sufriendo.

