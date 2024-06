Bluepoint Games se ha convertido en uno de los estudios más importantes de PlayStation. Gracias a su trabajo en remasterizaciones, el público ha tenido la oportunidad de experimentar algunos títulos clásicos de la compañía. Sin embargo, su siguiente proyecto se alejará de esto, para ofrecernos algo original.

En el 2021, tras el lanzamiento de remasterización de Demon’s Souls, el estudio reveló que su proyecto sería totalmente original, algo atípico para el equipo. Si bien han pasado tres años desde esta declaración, no hemos tenido más detalles al respecto, por lo que muchos se han preguntado si este plan sigue en pie. Al respecto, Peter Dalton, el jefe de tecnología en el estudio, ha decidido aclarar la situación de este grupo. Esto fue lo que comentó al respecto:

Nothing has changed since our statement that we are working on an original title. Everything takes time. We are committed to sharpening our skills!

— Peter Dalton (@peter_dalton) June 19, 2024