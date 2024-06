Pese a que nos encontramos a solo unos días del lanzamiento oficial de Shadow of the Erdtree, la tan esperada expansión de Elden Ring, las reseñas de este contenido ya están disponibles, y la recepción inicial es sumamente positiva, al grado de que el nuevo contenido de FromSoftware ya se posiciona como el DLC mejor calificado en la historia de Metacritic.

Con 56 reseñas para la versión de PlayStation 5, Shadow of the Erdtree actualmente cuenta con una calificación de 95, un punto solo por debajo de lo que consiguió Elden Ring. Con este puntaje, la expansión de FromSoftware se posiciona como el trigésimo sexto juego mejor calificado en la historia de Metacritic.

La calificación de 95 para Shadow of the Erdtree posiciona a este contenido por encima de lo que obtuvo Astorias of the Abyss, la expansión de Dark Souls, y la cual tenía el honor de ser el DLC más exitoso de FromSoftware con una puntuación de 89. En rangos generales, The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine previamente era considerado el DLC más exitoso en la historia, con una calificación de 92.

El trabajo de FromSoftware se merece el reconocimiento que ha obtenido, y prácticamente todas las reseñas perfectas que ha recibido esta expansión lo dejan en claro. Te recordamos que Shadow of the Erdtree estará disponible el próximo 21 de junio. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de esta expansión aquí.

Nota del Autor:

Shadow of the Erdtree sí merece el honor de ser la mejor expansión en la historia, y uno de los contenidos más llamativos de los últimos años. El trabajo de FromSoftware expande todo lo que vimos con Elden Ring, y nos presenta algunos detalles interesantes que todos pueden apreciar.

Vía: Metacritic