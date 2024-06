No es un secreto que Xbox siempre ha sido la última opción para el mercado japonés. Esto no solo se refiere a los jugadores, sino también a los desarrolladores. Si bien esto ha cambiado en los últimos, con Atlus y Square Enix dándole la oportunidad a los usuarios de estas plataformas la oportunidad de disfrutar de títulos clásicos y nuevas entregas, parece que Capcom aún tiene mucho camino que recorrer para llegar a este nivel, algo que dejaron en claro los anuncios del día de ayer.

Durante el pasado Nintendo Direct, Capcom anunció dos nuevas colecciones: Ace Attorney Investigations Collection y Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Ambos paquetes le darán la oportunidad al público de experimentar estos clásicos, pero es el contenido de la segunda colección el que no estará disponible en consolas de Xbox.

Así es, pese a que Ace Attorney Investigations Collection sí estará disponible en consolas de Xbox, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics eludirá por completo a esta plataforma, algo que no ha sido del agrado de estos usuarios. Aunque Capcom no ha emitido un comunicado explicando su razón para esto, parece que todo tiene que ver con el motor gráfico en que corren ciertos títulos de la compañía japonesa.

De acuerdo con Jawmuncher, con información que fue verificada por Windows Central, la razón por la cual ciertos títulos clásicos de Capcom no están disponibles en Xbox se debe al MT Framework, el viejo motor gráfico de la compañía japonesa. Capcom no tiene ningún plan para llevar sus títulos clásicos de MT Framework al ecosistema actual de Xbox, lo que hace que sea más costoso entregar los mismos títulos que simplemente realizar un port para PlayStation 4, Switch o PC.

Recordemos que todos los títulos que hacen uso del RE Engine sí están disponibles en Xbox, desde Resident Evil 7, hasta Monster Hunter Rise. De igual forma, esto no quiere decir que la relación entre estas dos compañías sea mala, puesto que títulos como Monster Hunter World y Exoprimal han estado disponibles en Game Pass.

Si bien parece que los usuarios de Xbox no tendrán la oportunidad de disfrutar de Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, esto no quiere decir que Capcom se ha olvidado de ellos. Al final del día, esta es una decisión financiera, en donde la compañía japonesa no desea invertir los recursos necesarios para hacer esto una realidad. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta colección aquí. De igual forma, este es el resumen del Nintendo Direct de ayer.

Nota del Autor:

Todo parece indicar que el Xbox Series X|S no es del todo compatible con el MT Framework. Recordemos que el motor de Capcom ya es viejo. Es algo que la compañía usó durante un par de generaciones, y fue una de las principales razones por las cuales tuvieron que cambiar al RE Engine durante la generación pasada.

Vía: Windows Central.