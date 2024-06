Anuncian de sorpresa Marvel VS. Capcom Fighting Collection

Muchos anuncios nos sorprendieron dentro del marco del Nintendo Direct, y uno de los más llamativos fue MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, el cual para muchos era imposible de que fuera cierto, dado que Disney y Capcom tenían que ponerse de acuerdo para soltar las licencias. Sin embargo, esto ya es una realidad para los fanáticos de los videojuegos de pelea.

Aquí su tráiler:

Los juegos que incluye serán los siguientes:

– X-MEN CHILDREN OF THE ATOM

– MARVEL SUPER HEROES

– X-MEN VS. STREET FIGHTER

– MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

– MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES

– MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes – THE PUNISHER

La colección llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam a finales de 2024.

Vía: Capcom