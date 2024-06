Resumen: Nintendo Direct [18/06/2024]

Esta semana hemos tenido una nueva entrega de Nintendo Direct, después de que hace meses se nos presentara un directo a los juegos enfocados en las terceras compañías y que no apartara mucho en relación a lo que los fans deseaban tener. Sin embargo, esto cambió con anuncios que emocionaron en su mayoría, y que ahora te presentaremos en forma de lista, y como siempre, únicamente se tratará de los más relevantes.

¿Alphadream revivió? Anuncian Mario & Luigi Brothership

El primer anuncio que se dio fue Mario & Luigi Brothership, una nueva entrega de la franquicia pero con gráficos en tres dimensiones. Se lanzará el 7 de noviembre para Switch.

Fantasian confirmado para Nintendo switch

Llega el nuevo RPG de Hironobu Sakaguchi llamado Fantasian Neo Dimension, el cual será lanzado a Nintendo Switch después se haber salido en plataformas como Apple Arcade. Está programado para ponerse a la venta en invierno de este año.

Donkey Kong Country Returns volverá en HD

También se ha mostrado el regreso de Donkey Kong Country Returns pero en formato HD. Es una combinación del que se lanzó en su momento para Wii pero con los niveles extra de la versión de Nintendo 3DS. Se lanza el 16 de enero de 2025.

Muchas sorpresas de la franquicia Dragon Quest

Finalmente se le da fecha de lanzamiento al tan esperado Dragon Quest III HD 2D Remake, juego programado para el 14 de noviembre. Pero eso no es todo, dado que en 2025 saldrán los 2 juegos restantes para completar la trilogía de Erdrick. Llega a Switch, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Más juegos se suman al catálogo de Nintendo Switch Online

Se anuncian varios juegos que aterrizan al catálogo de Nintendo Switch Online, destacan Turok. Perfect Dark, The Legend of Zelda: A Link to The Past Four Swords y Metroid: Zero Mission. Ya disponibles todos.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom con Zelda en el protagónico

Algo que no se veía venir fue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el cual es un Zelda en 2D y tiene a Zelda como protagonista. Se lanza el 26 de septiembre en Switch.

También se confirma un Switch Lite de color dorado que se pone a la venta el mismo 26 de septiembre.

Capcom anuncia MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Se anuncia el regreso de la franquicia de peleas más importante de las arcade con MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics. La colección llegará en los próximos meses para Switch, PS4 y PC, aún no hay fecha confirmada.

Super Mario Party Jamboree se ha revelado

Se muestra Super Mario Party Jamboree llegará el próximo 17 de octubre de 2024 en el Switch. Este título contará con cinco escenarios completamente nuevos, así como dos clásicos. De igual forma, se han confirmado 110 minijuegos, con un modo online para hasta 20 jugadores.

Primer gameplay de Metroid Prime 4: Beyond

Lanzan el primer gameplay de Metroid Prime 4 el cual lleva el subtítulo de Beyond. Aquí tendremos el regreso de Samus Aran, y se ha confirmado para el 2025, de Switch 2 no se dice nada.

Estos fueron los anuncios más relevantes en relación este directo lleno de juegos first party de la empresa.