El Nintendo Switch Online se expandirá de una manera sustancial hoy mismo. Por medio del Nintendo Direct, se ha confirmado que The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords y Metroid Zero Mission se unirán al catálogo de Game Boy Advance, mientras que la selección de Nintendo 64 se expandirá con Turok y Perfect Dark, ahora con multiplayer online. Estos cuatro títulos estarán disponibles hoy mismo.

Attention Nintendo Switch Online + Expansion Pack members! These #Nintendo64 and #GameBoyAdvance games are available now:

✅ Turok: Dinosaur Hunter

✅ Perfect Dark

✅ The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords

✅ Metroid: Zero Mission pic.twitter.com/45OfFulDki — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 18, 2024

Vía: Nintendo