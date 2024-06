The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es presentado

Durante el nintendo direct tuvimos muchas sorpresas que nos dejaron atónitos, pero una de ellas fue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el cual ahora tiene como protagonista a la princesa de Hyrule. Esto se debe a que Link ahora ha sido relegado y escondido por la fuerza de Ganon. Al menos eso es lo que nos mencionan en el video de presentación.

Aquí lo puedes ver:

En cuanto a la fecha de lanzamiento, será el 26 de septiembre cuando The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sea lanzado.

Vía: Direct