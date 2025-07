Jugadores de PS5 van contra los de Xbox cuando se lance Helldivers 2

La semana pasada se dio un nuevo anuncio que impactó al mundo del gaming, y eso fue que Helldivers 2 aterrizará próximamente en consolas Xbox, esto después de que hace un año llegará exclusivamente para PS5 si hablamos de este tipo de dispositivos. Al revelarse todo esto, de inmediato los usuarios de Sony se molestaron debido a que sugieren una pérdida de identidad para su compañía favorita, lo cual va a derivar en un plan que ya están cocinando.

La llegada del juego, programada para el 26 de agosto, ha generado una fuerte polémica entre la comunidad de jugadores, en especial del lado ya mencionado. Algunos usuarios de PS5 han anunciado en redes sociales su intención de sabotear la experiencia de los jugadores de Xbox, aprovechando las mecánicas del juego.

El título cuenta con juego cruzado entre PC, PlayStation y Xbox, y permite el fuego aliado, es decir, que los disparos y habilidades pueden dañar a los compañeros. Es precisamente esta función la que algunos usuarios de PS5 planean usar para perjudicar a sus compañeros de equipo provenientes de Microsoft, además de robar muestras y arruinar las extracciones durante las misiones.

Las acciones de sabotaje han sido compartidas en X, donde usuarios afirman que “arruinarán la experiencia desde el primer día”, como forma de protesta por la llegada del juego a consolas de Microsoft. Aunque no hay forma de identificar si un jugador está en Series S o X, las quejas se centran especialmente en la primera, con mensajes de odio en redes.

Pese a esto, Helldivers 2 incluye la opción de desactivar el juego cruzado, lo que permitiría a los usuarios evitar el posible boicot. Por ahora, se espera que la llegada del título ocurra según lo planeado, aunque en un ambiente tenso dentro de la comunidad. Aunque no será el único coraje por el que van pasar, dado que se rumorea el lanzamiento de The Last of Us o Uncharted.

Vía: XTK

Nota del autor: Creo que están haciendo un drama para nada necesario, parece más un berrinche de su parte. Habrá saber cómo le va al juego el siguiente mes.