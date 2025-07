El próximo 2 de octubre por fin llegará Ghost of Yōtei a PlayStation 5. Si bien aún faltan un par de meses para esto, Sucker Punch no quiere que la espera sea tan pesada, por lo que esta misma semana se llevará a cabo un nuevo State of Play, el cual estará enfocado por completo en Ghost of Yōtei.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el 10 de julio a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 3:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un nuevo State of Play. El evento estará enfocado por completo en Ghost of Yōtei, en donde Jason Connell y Nate Fox, los directores creativos de Sucker Punch, nos darán un recorrido por 20 minutos de gameplay completamente nuevo. Todo esto desde los canales oficiales de YouTube y Twitch de la compañía.

En este vistazo tendremos la oportunidad de ver nuevas armas, más formas de personalizar nuestro viaje al borde de Japón, modos especiales y mucho más. Será interesante ver todo lo que Sucker Punch tiene preparado para nosotros, especialmente considerando que, tras el retraso de Marathon, Ghost of Yōtei se posiciona como el gran lanzamiento de la compañía para la temporada de otoño de este año.

Te recordamos que el State of Play se llevará a cabo el 10 de julio a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México), y Ghost of Yōtei estará disponible en PlayStation 5 el 2 de octubre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es el más reciente avance del título.

Nota del Autor:

Ya era día uno para Ghost of Yōtei, y su State of Play simplemente hará que me guste más el trabajo de Sucker Punch. Ghost of Tsushima es un gran juego, y si logran mejorar algunos apartados del título original, entonces esta nueva entrega será una de las mejores experiencias del año.

Vía: PlayStation Blog