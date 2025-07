James Gunn hace enfurecer a los fans de Superman

El director ha generado controversia en Estados Unidos al describir al personaje como “un inmigrante que llegó de fuera”, en medio de la promoción. Las declaraciones, realizadas durante una entrevista, provocaron reacciones airadas en medios conservadores, donde ya se tilda al filme de “superwoke”. Lo cual ya es común en el mundo del espectáculo actual, sobre todo en el cine de héroes.

Según Gunn, Superman representa una metáfora del sueño americano y la bondad humana. “Es la historia de alguien que viene de otro lugar y encuentra su lugar aquí”, afirmó el director, añadiendo que el personaje encarna valores que, en su opinión, se han perdido en el contexto social actual. El comentario fue interpretado por algunos como una crítica velada a las políticas migratorias y al clima político polarizado.

El cineasta, también copresidente de DC Studios, no esquivó el debate e incluso lanzó una dura respuesta a sus detractores: “Siempre habrá idiotas por ahí que no entiendan el mensaje, o que se ofendan simplemente porque habla de ser bondadoso. Que se molesten”. Estas palabras no pasaron desapercibidas, y rápidamente desataron críticas desde espacios como el programa The Five de FOX News, donde cuestionaron si la cinta es simplemente propaganda ideológica.

Gunn también adelantó que la película explorará dilemas morales, como la firme negativa de Superman a matar, en contraste con la visión más pragmática de Lois Lane. Este enfoque, explicó, será uno de los ejes centrales del conflicto de la historia. A medida que se acerca el estreno, el filme parece llamado no solo a reimaginar al héroe, sino también a dividir opiniones dentro y fuera del universo DC.

Recuerda que la cinta estrena el 9 de julio en algunos cines y de forma general el 10 de julio.

Vía: VD

Nota del autor: Creo que la gente se está tomando los comentarios muy enserio. Mejor vean la película y cállense un rato.