Una de las grandes sorpresas del Nintendo Direct de hoy fue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Esta entrega no solo nos dará la oportunidad de disfrutar de la primera aventura oficial protagonizada por la princesa Zelda, sino que también estará disponible una nueva edición especial del Switch Lite para conmemorar este lanzamiento.

El nuevo Switch Lite estará a la venta el 26 de septiembre, mismo día en el que llega al mercado The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Esta versión será de color dorado, con la Trifuerza en la parte trasera y un par de detalles relacionados con la serie en la parte frontal. Si bien el juego no está incluido en el paquete, la caja viene con una membresía de 12 meses de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Por el momento no hay información oficial sobre su precio y disponibilidad, pero estos detalles seguramente saldrán a la luz conforme nos acerquemos al 26 de septiembre.

Vía: Nintendo