El día de hoy se llevará a cabo un nuevo State of Play. Sin embargo, la presentación no nos dará un vistazo al futuro del PlayStation 5 en general, sino que estará enfocada por completo en Ghost of Yōtei. El evento comenzará a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 3:00 PM (hora de la Ciudad de México), en donde tendremos la oportunidad de ver más de 20 minutos de gameplay del nuevo trabajo de Sucker Punch. Como siempre, puedes disfrutar del State of Play en vivo aquí.

Vía: PlayStation