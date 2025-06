Activision habla sobre lanzar juegos de Call of Duty en Switch 2

Es posible que muchos no se acuerden, dado que ya casi se cumplen 2 años, pero antes del cierre de la compra de Activision por parte de Microsoft se dio un trato extraño con Nintendo, el cual prometía que si ellos no tenían problema con la adquisición estarían lanzando juegos de la saga Call of Duty en la empresa. Promesa de la cual no se ha hablado en mucho tiempo, y ahora que tienen un hardware más potente con Switch 2 la gente sigue esperando que digan algo.

Un nuevo informe ha revivido las expectativas. Según fuentes anónimas, tanto Microsoft como Nintendo están trabajando activamente para hacer realidad el plan, cumpliendo así el compromiso hecho durante la adquisición de Activision Blizzard, en el que se prometió llevar la popular franquicia.

Aunque Call of Duty: Black Ops 7 fue anunciado recientemente para diversas plataformas, la ausencia de cualquier mención a Switch 2 generó dudas entre los fans. Sin embargo, todo indica que el desarrollo está en marcha, aunque aún no se han dado detalles sobre qué entrega específica será la primera en llegar ni cuándo podría ocurrir.

Una actualización posterior, confirmó el compromiso de Activision con la consola de Nintendo. En un breve comunicado, la compañía afirmó que “ambos equipos están trabajando en ello” y que compartirán más información “cuando estén listos”.

Por ahora, queda claro que la llegada de Call of Duty a Switch 2 no es un tanto incierta. Los jugadores solo tendrán que esperar un poco más para saber cómo se materializará esta histórica colaboración entre dos gigantes de la industria.

Vía: GoNintendo

Nota del autor: A mí me da igual la verdad, porque no soy fan de la franquicia. Pero, espero que sigan haciendo cosas con Crash y que lleguen a Switch 2.