¿Qué tal está Yakuza 0 Director’s Cut en Switch 2?

De regreso a Kamurocho y Sotenbori

Muchos desarrolladores han aprovechado la llegada del Nintendo Switch 2 para darle un nuevo aire a algunos de sus títulos más aclamados. Además de Mario Kart World, el lanzamiento de la consola estuvo acompañado de Cyberpunk 2077, el cual demuestra el potencial del hardware, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, con el Square Enix deja en claro su apoyo a la nueva generación de la Gran N, y Yakuza 0 Director’s Cut, un intento por parte de SEGA por aprovechar la popularidad de uno de los mejores trabajos de RGG Studio. Notablemente, cada una de estas entregas ha logrado sobresalir por su apartado técnico, y la aventura de Kiryu y Majima no es una diferencia, puesto que incluso supera a lo visto en el PS4 Pro, y se posiciona como la mejor versión de este clásico.

Si bien muchos pueden disfrutar de Yakuza 0 en estos momentos en PlayStation, Xbox y PC, y gozar de una experiencia de primer nivel, SEGA vio oportuno estrenar el Switch 2 con una versión mejorada de este título, la cual no solo agrega contenido adicional, sino que ofrece un rendimiento que supera a lo que encontramos en otras plataformas. Esto es una gran sorpresa, puesto que cuando Yakuza Kiwami llegó al Nintendo Switch el año pasado, lo hizo con una serie de problemas técnicos y una calidad de imagen inferior. Es así que este nuevo lanzamiento, al igual que Cyberpunk 2077, pinta un futuro prometedor para los ports a esta consola.

¿Agregados innecesarios?

Yakuza 0 Director’s Cut es el juego que llegó a Japón en el 2015, y que todos jugamos hasta el 2017. En esta ocasión viajamos al año de 1988, en donde una vez más podemos recorrer las calles de Kamurocho y Sotenbori, experimentando la historia de origen de Kiryu y Majima. Para muchos, esta es la mejor entrega en toda la serie de Yakuza, o Like a Dragon, y es un perfecto punto de entrada para todos aquellos que han expresado un interés en el trabajo de RGG Studio. Todo lo que hizo especial a la entrega original, como su combate, el fantástico repertorio de personajes, y la enorme cantidad de contenido adicional, se mantiene intacto en el Switch 2 y, por si fuera poco, se han agregado un nuevo modo de juego y más cinemáticas.

Comenzando con el modo extra, esta versión incluye un apartado conocido como Red Light Raid, el cual sigue los pasos del Coliseo que vimos en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, en el sentido de que lo único que podemos hacer aquí es participar en una serie de combates que van escalando en dificultad. A diferencia de las Climax Battle, este agregado nos permite controlar a diferentes personajes. Así es, no solo Kiryu y Majima están a nuestra disposición, sino que también podemos tomar el control de Nishikayama, Kashiwagi, Kuze, y gran parte del elenco principal de este título, incluso están a nuestra disposición NPCs que solo vemos un par de segundos en la historia principal.

Lo que hace interesante a este modo, es que se puede jugar en solitario, con la ayuda de tres NPC, o con personas reales por medio de la magia del internet. Lamentablemente, no esperen algo complejo. Red Light Raid son solo peleas. El juego nos presenta 10 o 15 cuartos llenos de enemigos que tenemos que derrotar usando a un personaje en particular. Lamentablemente, cada uno, con la excepción de Kiryu y Majima, se siente demasiado torpe, al grado de que el fantástico sistema de combate de Yakuza 0 es reducido a simplemente presionar un par de botones mientras esperas que tus golpes logren conectar con uno o varios rivales para acabar con esto lo más pronto posible.

Por si fuera poco, Red Light Raid es un festival de grinding. No solo tienes que usar el dinero que ganas en este modo para desbloquear a todos los personajes, algo que toma más tiempo del que debería, sino que los combates a partir del segundo módulo se vuelvan más complicados de lo que deberían, obligándote a gastar tus recursos en subir de nivel a tus peleadores, algo que también toma más tiempo del necesario. No es un mal agregado, pero Yakuza 0 Director’s Cut podría existir sin él, y nadie se hubiera enojado. Este es un sentimiento que se repite con el segundo gran agregado de esta versión: las cinemáticas adicionales.

Además de la experiencia que todos recordamos, Yakuza 0 Director’s Cut también cuenta con más de 30 minutos de cinemáticas completamente nuevas. Sin embargo, no esperen algo que cambie por completo la historia que conocemos. Este agregado es simplemente algo que expande un poco el universo y explica algunos momentos clave de la aventura. Sin dar muchos spoilers, aquí descubrimos que algunos personajes que pensábamos muertos, en realidad están vivos. De cierta forma, se siente como un fan service que nadie pidió. Incluso la comunidad ha reaccionado negativamente, puesto que le quitan el peso emocional que encontramos en algunas partes de esta entrega.

Tanto Red Light Raid como las nuevas cinemáticas son agregados decentes que te harán pasar más tiempo en esta versión de Kamurocho y Sotenbori. Sin embargo, Yakuza 0 Director’s Cut pudo llegar sin estos extras, y nada hubiera pasado. Es contenido adicional que solo existe para aumentar la duración del juego de forma artificial, y espero que esto no sea algo que se repita si RGG, Speech Graphics y SEGA deciden darle el mismo tratamiento a otras entregas de la serie.

Mejor que en PS5

Más allá del contenido nuevo, Yakuza 0 Director’s Cut destaca por su apartado visual y rendimiento. Cuando Yakuza Kiwami llegó al Switch el año pasado, muchos nos decepcionamos al ver que esta versión no podía correr a 30fps estables y, por si fuera poco, la calidad de la imagen era todo menos óptima. Afortunadamente, el lanzamiento de Nintendo Switch 2 es todo lo que los fans deseaban y más. Para comenzar, aquí se nos presentan 4K y 60fps en todo momento al jugar en dock, y 1080p y 60fps en portátil. Esto hace que la versión de la consola híbrida supere a lo que encontramos en PS4 Pro y PS5, en donde esta entrega tiene una resolución a 1440p. Junto a esto, la calidad de imagen es impresionante.

Claro, estamos hablando de un juego que llegó originalmente al PlayStation 3, y eso significa que algunos detalles originales se mantienen en Switch 2, como la bajas texturas que hay a la distancia, y las cuales dan la ilusión del pop in cuando nos acercamos, algo que, como ya lo mencioné, ya estaba presente en su versión de 2015. Sin embargo, en esta ocasión encontramos texturas de mayor calidad. En general, este es un fantástico trabajo de principio.

Lo que más me sorprendió fue jugar en portátil. Si bien esta experiencia es algo que ya estaba en un ROG Ally o cualquiera de las PC portátiles que hay en el mercado, es muy probable que esta sea la primera vez que muchos vean a Kamurocho y Sotenbori de esta forma, e incluso puedo decir que esta es la forma predilecta de disfrutar de Yakuza 0 Director’s Cut, siempre y cuando no tengas problemas con sostener la consola durante casi tres horas, que es lo que dura la batería con una carga completa.

Lo mejor de todo, es que la presentación también tiene contenido nuevo, y es que en esta ocasión se incluyen los doblajes a inglés y chino. Si bien no puedo decir si los actores de mandarín hacen un buen trabajo, el resultado final en inglés es, por lo general, positivo. A Yong Yea le sigue costando darle vida a Kiryu, pero con un protagonista más joven, su tono de voz le queda muy bien. Afortunadamente, Matthew Mercer continúa haciendo un fantástico trabajo de Majima. Por si fuera poco, el resto del elenco también es increíble, y no puedo señalar un solo caso en donde cierto personaje tenga una mala voz.

Mi recomendación, si ya experimentaron Yakuza 0 en el pasado, es que le den una oportunidad al doblaje. Si no son tan fans del trabajo de Yea, también pueden jugar los capítulos de Majima en inglés, y regresar al japonés cuando sea momento de controlar a Kiryu, algo que solo no es factible en el final, pero en el resto de la experiencia es una buena alternativa. En dado caso de que se adentraron a este mundo con Yakuza: Like a Dragon o Judgment, los cuales ya tenían doblaje al inglés, este agregado es una gran forma de disfrutar de esta entrega, y es muy probable que SEGA ya esté pensado en hacer lo mismo con el resto de la saga del Dragon of Dojima.

SEGA le da la bienvenida al Switch 2

Yakuza 0 Director’s Cut sí es la versión definitiva de Yakuza 0. Si bien Red Light Raid y las cinemáticas adicionales es contenido que está de más, y no pasa absolutamente nada si las ignoras, estos siguen siendo agregados que los fans más aguerridos seguramente van a disfrutar, aunque sea por un par de minutos. Es el gran rendimiento y la calidad visual lo que más sorprende, y deja la puerta abierta para que títulos, como las remasterizaciones de Yakuza 3, 4 y 5, estén disponibles en el Switch 2 en un futuro. Lo interesante será ver qué sucederá con las entregas del Dragon Engine, esas serán las verdaderas pruebas de fuego para RGG Studio.