¿Qué tal está Onimusha: Way of the Sword?

Capcom fue una de las grandes estrellas del Summer Game Fest este año. Si bien todos recordamos la revelación de Resident Evil 9: Requiem al final de la presentación de Geoff Keighley, durante este evento también tuvimos la oportunidad de ver un poco más sobre Onimusha: Way of the Sword. Junto a esto, la compañía japonesa presentó un gameplay extendido a la prensa, el cual recientemente tuve la oportunidad de ver, dejando en claro que la aventura protagonizada por Miyamoto Musashi será algo imperdible.

Combate y acción

La demostración que tuve la oportunidad de ver, con una duración de aproximadamente 20 minutos, me mostró un poco más sobre el combate, el cual representa un cambio importante para la serie. En lugar de la cámara fija que vimos en las entregas clásicas, con el reciente relanzamiento de Onimusha 2: Samurai’s Destiny fresco aún en la mente de muchos, este nuevo título tiene una clara inspiración en el trabajo de FromSoftware y juegos como Ghost of Tushima, algo que hace que cada enfrentamiento sea más dinámico.

Si bien los ataques sencillos serán efectivos contra enemigos normales, uno de los puntos más importantes del combate son los parrys. Contraatacar es clave en Onimusha: Way of the Sword, ya sea para regresarle un proyecto a un contrincante a distancia, o simplemente para evadir daño. Lo interesante, es que también puedes usar tu ambiente, puesto que al reflejar un golpe es posible hacer que alguien choque contra un muro o incluso colisione con fuego para hacer daño constante. A la par hay movimientos que son capaces de eliminar a tus rivales de forma instantánea.

En el centro de todo esto se encuentra un guantelete con vida, el cual no solo ofrece apoyo, sino que nos da acceso a una serie de habilidades especiales. Aunque la carne de cañón proporciona un buen reto, puesto que cada enemigo cuenta con fortalezas, debilidades y diferentes formas de enfrentarte a ellos, los jefes son los que se llevaban las palmas. En la presentación solo tuve la oportunidad de ver a dos. El primero fue un enfrentamiento contra Sasaki Ganryu, el cual también es un samurái con un guantelete similar al de Musashi, pero con un aura malvada. El segundo fue un enemigo enorme. En ambos casos, los parrys fueron parte esencial del combate. Si bien cada enemigo tiene una barra de vida, también cuentan con un medidor de stagger, el cual una vez que es reducido por completo, permite que nuestro protagonista realice un ataque devastador en alguna zona específica del rival, causando daño adicional o liberando espíritus que cargan las habilidades especiales.

Claro, no tuve la oportunidad de jugar todo esto, pero claramente hay mucho potencial en Onimusha: Way of the Sword. El combate luce muy entretenido, y hay un gran espacio para crecer y obtener nuevas habilidades. Lo que más me interesa son todas las formas en las que Musashi usará su espada. Capcom ha creado un sistema que va más allá de simplemente atacar, y habrá diferentes formas de enfrentarse a cada enemigo, con enfrentamientos vistosos y un gran énfasis en el parry para hacerte sentir como todo un samurái.

El regreso de Musashi

Más allá del combate, la demostración también me dejo ver un poco sobre la historia y la representación de Japón que visitaremos. Si bien el mundo luce algo genérico, con antiguas villas y temblor nipones, es muy probable que este elemento evolucione de forma sustancial conforme avanzamos por la aventura. Lo que sí sorprende es que Musashi fue creado usando al actor Toshiro Mifune como modelo, y las cinemáticas le dan un gran peso a las expresiones faciales del protagonista, demostrando de gran forma sus diferentes emociones, y es un trabajo de animación simplemente increíble.

Uno de los apartados que más me interesan es la historia. Si bien Capcom tomará su propio camino con la leyenda de Musashi, Onimusha: Way of the Sword comparte una serie de ideas que encontramos en obras como Vagabond y Musashi, la novela de 1935, como el hecho de que el protagonista desea convertirse en el más fuerte bajo el cielo, el hecho de que Sasaki Ganryu suena muy similar a Sasaki Kojirō.

De lo más esperado del 2026

Aún hay mucho que desconozco sobre Onimusha: Way of the Sword, pero este primer acercamiento deja en claro que el trabajo de Capcom será uno de los más interesantes de este año. Todavía falta por probar el título, pero no puedo esperar para experimentar el viaje de Musashi, algo que sucederá en algún punto del 2026 en consolas y PC.