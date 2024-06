House of the Dragon es un fracaso en MAX

El pasado fin de semana por fin se estrenó la segunda temporada de House of the Dragon. Si bien el primer capítulo tuvo una recepción generalmente positiva, parece que no todos vieron este episodio, puesto que se ha reportado una caída de audiencias del 50% en comparación con la primera temporada.

De acuerdo con Samba TV, el primer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon alcanzó una audiencia de solo 1.3 millones de espectadores en Estados Unidos. En comparación, el primer episodio de la primera temporada generó 2.6 millones de miradas en este país. Esto representa una caída del 50%, algo que pocos veían venir.

Usualmente, las series crecen con cada nueva temporada, y es algo extraño que este no sea el caso para una producción tan aclamada y de gran alcance como lo es House of the Dragon. Por su parte, Variety ha señalado que el show ha alcanzado un total de 7.8 millones de espectadores, un récord para Max.

Ahora, es importante mencionar que estos son números que solo toman en consideración a Estados Unidos, y dejan de lado el alcance de House of the Dragon a nivel mundial. Junto a esto, recordemos que HBO Max se convirtió en MAX, algo que bien no sea del conocimiento de muchos. Por si fuera poco, una gran parte del público prefiere esperar a que todos los episodios estén disponibles para disfrutar de la serie completa.

Si bien el debut de la serie puede ser decepcionante para algunos, no representa el alcance total de House of the Dragon, y conforme nuevos episodios estén disponibles, es muy probable que estos números aumenten. En temas relacionados, surge el primer vistazo del nuevo spin-off de Game of Thrones. De igual forma, una tercera temporada de House of the Dragon ya está en camino.

Nota del Autor:

El primer episodio de la segunda temporada fue increíble, y no puedo esperar para ver cómo es que el resto de los eventos de la Danza de Dragones es adaptada en los siguientes capítulos.

Vía: Deadline