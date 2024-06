Nos encontramos a solo unos días del estreno de la segunda temporada de House of the Dragon. Aunque el público en general aún no ve cómo será esta adaptación de la Danza de Dragones, HBO le tiene mucha confianza a esta producción, al grado de que una tercera temporada ya ha sido confirmada.

De acuerdo con Variety, la tercera temporada de House of the Dragon ya es toda una realidad. Lamentablemente, por el momento no hay información adicional sobre su fecha de estreno y qué parte del libro de Fire & Blood se adaptará. Esto fue lo que comentó Francesca Orsi, jefa de programación y series dramáticas de HBO, al respecto:

“George [R.R. Martin], Ryan [Condal] y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, elenco y equipo han alcanzado nuevas alturas con esta fenomenal segunda temporada. Estamos asombrados por el esfuerzo del tamaño de un dragón que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y una escala que solo puede rivalizar con su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente en la tercera temporada”.

La segunda temporada nos mostrará por completo la guerra civil de los Targaryen por completo, en el evento descrito como la Danza de Dragones. Sin embargo, se desconoce si la segunda temporada será más que suficiente para abarcar estos eventos, o no. Recordemos que en el pasado, Ryan Condal, creador de House of the Dragon, señaló que la serie abarcaría más eventos en Fire & Blood, por lo que no se descarta la posibilidad de que la tercera temporada sea una historia completamente diferente.

Por lo mientras, recordemos que la segunda temporada de House of the Dragon se estrenará el próximo 16 de junio en HBO y Max. En temas relacionados, la INAH arremete contra Max por publicidad de House of the Dragon. De igual forma, estas son las primeras reseñas de la segunda temporada.

Nota del Autor:

Espero que House of the Dragon eventualmente logre adaptar todo Fire & Blood. Sin embargo, no sé qué tan buena idea sea esto. Es innegable que parte del éxito se debe a su gran repertorio de personajes y actores, y cambiar de historia también significa tener un elenco diferente, algo que tal vez no sea del agrado de todos.

