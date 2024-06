Llegan las reseñas de la temporada 2 de House of the Dragon

Dentro de poco tiempo harán acto de presencia nuevos capítulos de House of the Dragon, esto la temporada dos bastante esperada por los fans, sobre todo de quienes han seguido a la franquicia de Game of Thrones desde hace mucho tiempo atrás cuando estrenaba en HBO. Y ahora a escasos días del estreno en plataformas, la prensa ya ha dado a conocer su opinión sobre esta segunda oleada, dado que ya se les ha dado acceso anticipado a los mismos.

Por lo que se aprecia en el sitio de Rotten Tomatoes, página que recopila todas las calificaciones y les hace un promedio, hasta este momento se ha logrado conseguir una media de 89%, lo cual lo cataloga de producto fresco y que es recomendable para el público objetivo. Entonces, la serie estaría conservando la calidad con la que se suele producir, esto en cuanto a la parte de las grabaciones y también el guión adaptado que viene de obras de George RR Martin.

Acá algunas opiniones de los medios:

Espinof: Si bien puede que no sea tan épico y monumental como esperábamos, lo que hemos visto hasta ahora ha sido impresionante. AwardsWatch: El drama más grande de HBO encuentra consuelo en su capacidad de brindar entretenimiento con confianza mientras crea una descripción totalmente realizada de los conflictos familiares. Looper: Entre sus maniobras políticas, sus escenarios característicos y sus atractivos personajes principales, House of the Dragon continúa impresionando en su segunda temporada. Inverse: El meticuloso melodrama finalmente da paso a una feroz guerra civil, y aunque todavía es lento para desatar las sangrientas batallas que los fanáticos estaban esperando, un reparto de juego y una tensión paralizante permiten que esta temporada arda mucho más que su predecesora.

Recuerda que la segunda temporada dos de House of the Dragon se estrena el 16 de junio en MAX.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Ya casi será momento de que los fanáticos puedan apreciar esta serie, pero todo indica que será gradual, por lo que los estrenos de episodios serán semanales.